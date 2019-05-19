Çeşme'de denizde iki botta 80 kaçak göçmen yakalandı

ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 2 lastik botta toplam aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 80 kaçak göçmen yakalandı.

Saat 00.10'da, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki 17'si Kongo, 11'i Orta Afrika ve 5'i Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Yasa dışı yolardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 12'i çocuk, 12'i kadının da aralarında bulunduğu kaçaklar, kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik botu, saat 00.10 sıralarında, yine Alaçatı açıklarında ikinci bir lastik bot daha olduğunu belirledi. Bu botta durdulup, 41'i Suriye, 5 'i Filistin, 1'i de Irak uyruklu toplam 47 kaçak göçmen kurtarıldı. 1'i bebek 21'i çocuk ve 9 kadının aralarında bulunduğu 47 kaçak göçmen de kıyaya getirildi. Her iki lastik botta yakalanan toplam 80 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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