Çeşme'de, denizde ve karada 30 Ağustos coşkusu

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, denizde ve karada düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Zafer Bayramı kutlamalarına, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın tebrikleri kabulü ile başlandı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Buradaki törene Kaymakam Kara'nın yanı sıra Ceşme Garnizon Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Engin Keçeci, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymalarının saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Keçeci yaptı. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi'nin 12'nci sınıf öğrencileri Kübra Gürbüz ve Kaan Keskin'in okudukları şiirlerin ardından resmi tören sona erdi. Törenin ardından Çeşme sahilindeki Garnizon Komutanlığı'nda protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kent sakinlerinin katılımıyla kokteyl düzenlendi.

Öte yandan Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri de Çeşme Çarşısı'nda motosikletleri ile konvoy yaparak, resmi kutlamalara katıldı. Dernek üyeleri, resmi törenden sonra Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi. Motosiklet tutkunları, törenin sona ermesinin ardından Çeşme sahilinde sürüş yaptı.

KUTLAMALAR DENİZDE SÜRDÜ

Karada gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına, denizde devam edildi. Günübirlik tur tekneleri Türk bayrakları ile süslenirken, tura katılanlara da bayrak dağıtıldı. Tur tekneleri, çalınan İzmir ve Onuncu Yıl marşlarıyla sahilden ayrılırken, yolcular ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, marşlara eşlik etti. Bayraklarla donatılan günübirlik tur tekneleri, marşlar eşliğinde ilerlerken, sahildekiler de Türk bayrağı sallayarak, denizdeki coşkuya katıldı. Sahilde bulunanlar, denizde oluşan görselliği cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

DENİZDE DEV TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

'Mikrop Hikmet' adıyla tanınan İzmirli şovmen Hikmet Durmuş ve 'Mikrop Hikmet ile Biz Bize Yeteriz Oluşumu' üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, geleneksel hale getirdikleri denizde dev Türk bayrağı açma etkinliğini bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirdi. Tur teknesi ile denize açılan Hikmet Durmuş ve aralarında çok sayıda İzmirli bestekar ile sanatçının da bulunduğu oluşumun üyeleri, Eşek Adası'nın pırıl pırıl koyundaki suda 100 metrekarelik Türk bayrağı açtı.