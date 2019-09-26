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Çeşme'de denizde ve karada toplam 190 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, karada ve denizde toplam 190 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşme'de denizde ve karada toplam 190 kaçak göçmen yakalandı

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, karada ve denizde toplam 190 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 08.00 sıralarında, 3 ayrı lastik botla Yunanistan'ın sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Durdurulan 3 lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 100 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Botu'na alınıp, Çeşme Limanı'na getirildi.
Aynı saatte jandarma ekipleri de Çiftliköy Sahili'nde Yunan adalarına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 90 kaçak göçmeni yakaladı. Çoğunluğu Suriye ve Irak uyruklu toplam 190 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme'de denizde ve karada toplam 190 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de denizde ve karada toplam 190 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de denizde ve karada toplam 190 kaçak göçmen yakalandı

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