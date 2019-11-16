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Çeşme'de esnaf ara tatilden umduğunu bulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

 MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilin başlamasıyla birlikte, Ege'nin tatil beldelerinde oluşması beklenen hareketlilik, beklentiyi karşılamadı.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilin başlamasıyla birlikte, Ege'nin tatil beldelerinde oluşması beklenen hareketlilik, beklentiyi karşılamadı. Türkiye turizminin gözbebeği Çeşme'de esnaf umduğunu bulamamaktan yakınırken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, tatilin ilk kez uygulanması sebebiyle vatandaşların programlama yapamadığını ancak ara tatilin önümüzdeki dönemlerde kış turizmine büyük etkisi olacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilin başlamasıyla birlikte tatil beldelerinde büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyordu. 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ara tatile hafta sonu da eklenince süre 9 güne kadar uzadı ancak Ege'nin tatil beldelerinde oluşması tahmin edilen hareketlilik, beklentiyi karşılamadı. Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı boş kaldı, Alaçatı sokaklarında ise beklenen yoğunluk yaşanamayınca esnaf umduğunu bulamadı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'de güzel bir yaz geçirdik. Havaların sıcak seyretmesiyle halen yazı yaşıyoruz ve denize girenler oluyor. Bu dönemde turizmin alışık olmadığı bir ara tatil başladı. Bizim beklentimiz tüm Türkiye genelinde bu ara tatilin hareketli geçmesiydi fakat Çeşme'deki rezervasyonların çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumun ara tatile yönelik bir adaptasyon probleminden kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi.
'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM KIŞ TURİZMİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK'
Yaz döneminin uzun sürdüğünü belirten Demir, "Birçok tatilci ara tatil tarihlerini bilmiyor dolayısıyla tatil planlamasında da bilmemezlikten kaynaklanan bir problem meydana geliyor. Ancak ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta içinde rezervasyonlarda bir artış meydana gelir. Önümüzdeki hafta özellikle termal otellerimizde bir yoğunluk görüyoruz. Özellikle Şubat ayındaki tatilden daha çok umutluyuz. Ara tatil uygulaması önümüzdeki dönemlerde kış turizmini olumlu yönde etkileyecektir" şeklinde konuştu.
BEKLENTİ YÜKSEKTİ
Ara tatil beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyleyen, Çeşme'de pastane sahibi olan Ahmet Bağcı, "Şu anda Çeşme'de pek gelen giden yok. Pazartesi'den itibaren halkımız gelmeye başlar o zaman belki hareket olur ancak şu anda bir hareket yok. Dileğimiz Çeşme ve Alaçatı'nın her zaman yoğun, bol ve bereketli olmasıdır" dedi. Alaçatı esnaflarından Eşref Tuncer ise, "Şu anda beklediğimiz düzeyde bir yoğunluk yok. Esnaf olarak bizler ara tatilde daha hareketli olmasını bekliyorduk. Aslında zaman olarak oldukça güzel bir zaman, hava da çok güzel ama alışık olmadığımız bir durum meydana geldi. Vatandaşlarımız sanırım bu tatile alışık olmadıkları için değerlendiremedi. İnşallah hafta içi yoğunluk artar, beklentimiz bu yönde."
SAKİNLİĞİN TADINI ÇIKARDILAR
Almanya'dan Çeşme'ye gezi amaçlı gelen vatandaşlardan Nurdan Yıldırım, "Çeşme çok güzel. Bugün Alaçatı'yı ve Ilıca'yı gezdik. Gezilecek yerler çok fazla. Bu dönemde sakin olduğu için Çeşme'yi tercih ettik. Kafa dinlemek için oldukça iyi geldi" dedi. Tatil için gelen Arzu Mutlu da, "Çeşme'yi merak ettiğimiz için çocuklarımızın ara tatiline denk getirip gezmeye geldik. Çok beğendik ve memnun kaldık. Hava çok güzel ve tam bu zamanlarda gezilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok kalabalık olmadığı için her şeyi net görebiliyoruz. Bizler için de avantaj oldu" dedi.

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