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Çeşme’de fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Çeşme’deki ortak fuhuş operasyonunda 1’i kadın, 6 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, 2 Nisan tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri ile birlikte teknik ve fiziki takip başlattı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Çeşme’deki ortak fuhuş operasyonunda 1’i kadın, 6 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, 2 Nisan tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri ile birlikte teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 40 gün şahısları izleyen ekipler, 15 Mayıs tarihinde izlemeyi sonlandırarak harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda, A.A., G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A. adlı zanlılar gözaltına alındı. Yapılan soruşturma kapsamında 4’ü Türk, 4’ü de yabancı uyruklu toplam 8 kadının da ifadeleri alınırken, 4 yabancı uyruklu kadın ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. İfadeleri alınan 8 kadınla ilişkiye girdikleri belirlenen 52 kişinin de "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındı. Gözaltına alınan zanlılar da sorgularının tamamlanmasının ardından dün Çeşme Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.A. savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, 1’i kadın 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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