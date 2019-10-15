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Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 göçmenin botu geçiş sırasında alabora oldu.

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 göçmenin botu geçiş sırasında alabora oldu. Can pazarının yaşandığı olayda yardıma yetişen sahil güvenlik ekipleri, denize düşen aralarında bir bebeğinde olduğu göçmenleri tek tek kurtardı. Öte yandan, toplam operasyonlarda 409 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri tarafından bugün gece saat 02.00’den itibaren 09.00’a kadar 8 ayrı şişme botta toplam 292 düzensiz göçmen yakalanarak Çeşme İskelesi’ne getirildi.
Karaabdullah Burnu, Uçburun, Karaada ve eski Alman Tatil Köyü açıklarında şişme botları durduran sahil güvenlik ekipleri, saat 09.00 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında alabora olan şişme bottan denize düşen 28 Afganistan uyruklu göçmeni ise kurtararak sahil güvenlik botuna aldı. Sahil güvenlik ekiplerinin boğulmaktan kurtardığı göçmenler, Çeşme İskelesi’ne getirilirken, aralarındaki 45 günlük Sina bebeğin sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sina bebeğin sağlık kontrolü, iskeleye gelen ambulansın içinde yapıldı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Sina bebek, annesi ile birlikte ambulanstan ayrıldı.
Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen ve Kongo uyruklu göçmenlerin arasında birkaç aylık bebeklerin yanı sıra yürüme zorluğu çeken yaşlı kişilerin de olması dikkat çekti. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı.

Toplam 409 göçmen yakalandı
Göçmenler, gruplar halinde, belediye otobüsleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecekleri öğrenildi.
Öte yandan, düzensiz göçmen hareketliliğinin artması üzerine devriye görevini sıklaştıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, şişme bota binmek için hazırlık yapan 117 göçmene müdahale ederek denize açılamadan yakaladı. Böylece, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, bir günde 409 göçmeni yakalamış oldu.

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü

Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü
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