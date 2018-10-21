HABER

Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen cuma günü uygulama sırasında şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün içinde 12 Filistin, 8 Suriye ve 2 Yemen uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli H.S.'nin ifadesi doğrultusunda insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.K. ve M.A. da kent merkezinde ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı. Öte yandan ekiplerin incelediği ilçenin girişindeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarında zanlıların düzensiz göçmenleri Çeşme'ye getirdikleri belirlendi. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
Ata Demirer’den Gökçeada yorumu: Biraz yalnız bir adaAta Demirer’den Gökçeada yorumu: Biraz yalnız bir ada
Bisiklet hırsızını, şapkası ele verdiBisiklet hırsızını, şapkası ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

Bozuk paranın turşusunu kurdu

Bozuk paranın turşusunu kurdu

Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

İstanbul'da feci kaza! Tır bariyerlere asılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Tır bariyerlere asılı kaldı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu

Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...

Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.