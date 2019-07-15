İZMİR (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Türkiye'de ilk defa Çeşme'de 4 gün sürecek olan "Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu" açıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz okulunun açılışı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıya, 20 Avrupa ülkesi, Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Asya ile Afrika'dan uzmanlar, akademisyenler katıldı.

DSÖ Göç ve Sağlık Programı Koordinatörü Santino Severoni, "Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu"nun, sağlık sistemlerinin göç olgusuna yanıtındaki tecrübelerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması için bir platform teşkil ettiğini kaydetti.

Yaz okulunun 3. kez düzenlendiğini vurgulayan Severoni, "DSÖ olarak Türkiye'yi seçtik. Çünkü Türkiye'nin deneyimini görmek ve bundan faydalanabilmeyi düşündük. Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ödül almış kampları var ve biz bu deneyimlerden faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara da dünyada nerede mazlum bir millet varsa Türkiye'nin yardıma koştuğunu, ülkede 4,5 milyon mültecinin bulunduğunu ifade etti.