İZMİR (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Türkiye'de ilk defa Çeşme'de 4 gün sürecek olan "Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu" açıldı.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz okulunun açılışı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıya, 20 Avrupa ülkesi, Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Asya ile Afrika'dan uzmanlar, akademisyenler katıldı.
DSÖ Göç ve Sağlık Programı Koordinatörü Santino Severoni, "Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu"nun, sağlık sistemlerinin göç olgusuna yanıtındaki tecrübelerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması için bir platform teşkil ettiğini kaydetti.
Yaz okulunun 3. kez düzenlendiğini vurgulayan Severoni, "DSÖ olarak Türkiye'yi seçtik. Çünkü Türkiye'nin deneyimini görmek ve bundan faydalanabilmeyi düşündük. Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ödül almış kampları var ve biz bu deneyimlerden faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara da dünyada nerede mazlum bir millet varsa Türkiye'nin yardıma koştuğunu, ülkede 4,5 milyon mültecinin bulunduğunu ifade etti.
Bu kapsamda milyonlarca insanın tedavi edildiğini, yüz binlerce ameliyatın gerçekleştirildiğini belirten Kara, şunları kaydetti:
"Binlerce bebek dünyaya geldi. Tüm bunlar bu milletin gönlünün genişliğindendir. Mülteci ve Göçmen Sağlığı Yaz Okulu sayesinde ve daha önceki okulların da katkısıyla ülkesinden, evinden uzaklaşmak zorunda kalan insanlara fayda sağlamayı ve bu durumun önüne geçmeyi hedefliyoruz."
İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise kent genelinde 7 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde 34 birimle göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü, 2018 yılında İzmir’de kamu hastanelerinde 273 bin 597 Suriyeli'nin muayene edildiğini, bunlardan 20 bin 611'in yatarak tedavi gördüğünü 4 bin 791 Suriyeli kadının ise doğum yaptığını kaydetti.
19 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek yaz okulu kapsamında panel, çalıştay ve saha ziyaretleri gerçekleştirilecek.
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