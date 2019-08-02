HABER

Çeşme’de insan kaçakçılarına darbe: 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, emniyet güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi aralıksız sürerken yakalanan 6 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Çeşme Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucunda Ilıca Mahallesi’ndeki bir otoparkta bulunan transit araç içerisinde Suriye uyruklu 11 göçmeni yakaladı.

Çeşme’de insan kaçakçılarına darbe: 6 tutuklama

İzmir’in Çeşme ilçesinde, emniyet güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi aralıksız sürerken yakalanan 6 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucunda Ilıca Mahallesi’ndeki bir otoparkta bulunan transit araç içerisinde Suriye uyruklu 11 göçmeni yakaladı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, aracı kullanan M.B. (42) ile insan kaçakçılığını organize ettikleri şüphesiyle A.K. (24) ve Ş.H. (33) de yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, olayla bağlantılı olduklarını tespit ettikleri Ç.M. (50), E.C. (34) ve E.Y. (33) adlı şüphelileri de İzmir’in Karabağlar ilçesinde yakaladı.
Ilıca’da transit araç içerisinde yakalanan 11 Suriyeli göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken organizatör olduğu iddia edilen 6 kişi Çeşme Adliyesine sevk edildi. 6 zanlı, yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme’de insan kaçakçılarına darbe: 6 tutuklama

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Leyla'nın ölümünün kapatılması için aşiret kararı alınmışLeyla'nın ölümünün kapatılması için aşiret kararı alınmış
Kredi çekmek isterken, kendini cezaevinde bulduKredi çekmek isterken, kendini cezaevinde buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.