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  4. Çeşme’de kaçakları taşıyan tekne battı: 8’i çocuk 11 ölü

Çeşme’de kaçakları taşıyan tekne battı: 8’i çocuk 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 01:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye çok sayıda cenaze aracı sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Çeşme Germiyan Yalısı açıklarında, düzensiz göçmeleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 8’i çocuk 11 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 8 göçmen de kurtarıldı. Ölen göçmenlerin cenazeleri Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralıların hastanede tedavilerinin devam etiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik’ten Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığından, Çeşme açıklarında batan tekneyle ilgili yapılan açıklamada, “11 Ocak 2020 tarihinde saat 20.23’ te İzmir ili Çeşme ilçesi Şifne Koyu önlerinde denizden çığlık seslerinin geldiği bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Başlatılan Arama Kurtarma faaliyeti neticesinde 4 düzensiz göçmen kurtarılmış, 4 düzensiz göçmenin yüzerek kıyıya çıktığı tespit edilmiş ve 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.
Düzensiz göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda toplam 19 kişi oldukları öğrenilmiştir. Kayıp düzensiz göçmen olması ihtimaline karşı bölgede arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren ekiplerin, faaliyetlerini tamamladığı öğrenildi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hastaneye çok sayıda cenaze aracı sevk edilirken, savcının incelmesinin ardından göçmenlerin cenazelerin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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