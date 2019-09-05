Çeşme'de kanalizasyon atıklarının denizi kirlettiği iddiası

Mehmet CANDAN/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Şifne Mahallesi'nde kanalizasyon atıklarının dereye bırakılarak, denize aktığını iddia eden mahalle sakinleri, bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kirliliğin, TOKİ konutlarına ait arıtma tesisinin yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü. TOKİ'den yapılan açıklamada ise arıtma tesislerinin yeterli kapasiteye sahip olduğu ve dereye herhangi bir katı atık bırakılmadığı belirtildi.

Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın yakınında bulunan Şifne Mahallesi'nin sakinleri, kanalizasyon atıklarının Bahçelaki Deresi'ne bırakıldığını iddia etti. Dereye akan atıkların, sahile ulaşarak, burayı kirlettiğini öne süren mahalle sakinleri, denize giremedikleri söyledi. Denizde oluşan kirliliğin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Nesip Adıyaman, "Bu bölgede 2 yıl önce kokular başladı. Daha sonra da sahilimiz kirlenmeye başladı. Ekolojik denge her geçen gün katlediliyor. Doğa zarar görüyor. Giderek yayılıyor. Yetkililere seslenmek istiyorum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Çeşme Belediye başkanlarının buraya gelerek bu kirliliği görmesini istiyorum. İnsan bu denize evlatlarını sokar mı? Mümkün değil. Bacağınızda yara varsa denize girdiğinizde mikrop kapıyorsunuz. Elimizde tahlili sonuçları var. İnsan sağlığını tehdit eden bir sürü kimyasal madde mevcut. İki yıldır ayağımızı denize sokmadık. Denize sıfır oturuyoruz ve denize giremiyoruz" dedi.