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Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye hayati operasyon: 5 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yelken direğine çarpıp su alan ve batmak üzere olan lüks teknedeki 5 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyona kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, dün Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi.

Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye hayati operasyon: 5 kişi kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yelken direğine çarpıp su alan ve batmak üzere olan lüks teknedeki 5 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyona kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi. 5 kişi bölgede tatil yapıyordu. Muhteşem Acartürk’ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik ’Giada’ isimli yat, denizde bir süre sonra batık bir teknenin yelken direğine çarptı.

Ölümle burun buruna geldiler
Çarpmanın etkisiyle hasar gören tekne su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan, ’Acil’ koduyla sahil güvenlik ekiplerine telsiz anonsu geçti. Yardım çağrısını alan ekipler, hemen bir operasyon başlattı. Güvenlik güçleri, kısa sürede olay yerine gelerek, batmak üzere olan yattaki 5 kişiyi hemen kurtardı ve kendi botlarına aldı. Yarısından fazlası suya gömülü olan teknede, Çeşme Marina’ya çekildi.

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