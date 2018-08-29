Çeşme'de konser ziyafeti

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kültür-sanat çalışmalarına da destek veren Limak Vakfı’nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren şarkılarının konser turnesini Çeşme’de tamamladı.

Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan’ın solistliğini yaptığı orkestra, Salı günü Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde Çeşmelilere müzik ziyafeti verdi. 12 konserden oluşan Zeki Müren şarkıları turnesi Çeşme ile sona erdi. Çeşmeliler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdi.

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in ev sahipliğindeki geceye Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, politikacılar, yerel yöneticiler, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

Turnenin son durağı Çeşme’de konserin açılışında bir konuşma yapan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Vakfı’nın Türkiye’nin Mühendis Kızları, Evin Küçük Mühendisleri gibi sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü belirterek “Sanat da Limak Vakfı’nın en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bu amaçla 2017 yılında kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye’de çok sesli müziği geniş kitleler tarafından sevdirmeye başlamasının yanı sıra Türk müziğini de dünyaya tanıtan bir fonksiyon üstlendi” dedi.

Orkestranın bugüne kadar 11 ilde verdiği konserlerde büyük ilgiyle karşılandığını da belirten Özdemir, önceki gün yapılan Bodrum konserinin ardından bu keyifli yolculuğun son durağı olarak Çeşme’yi seçtiklerini söyledi.

Konser öncesinde bir konuşma yapan Murat Karahan ise Türkiye’nin dünyada müzik zenginliği açısından ilk sırada yer aldığını belirterek, “Türk müziği ezgileri, Batı formlarıyla zenginleştirildiğinde tüm dünya tarafından hayranlıkla dinlenebilecek bir alt yapıya sahip. Önemli olan bu iki türü ‘altın oranla’ birleştirmek. İşte biz de Limak Filarmoni Orkestrası ile bunun ilk adımını atmış olduk. Konser için gittiğimiz her yerde gördüğümüz ilgi de bunun en önemli kanıtı” dedi.

Son Zeki Müren konserini Çeşme’de veriyor olmalarının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Karahan, müzikseverlere yeni sezonun sürprizini de açıkladı. Karahan, yeni sezonda Türkiye’nin dört bir yanından türküleri çok sesli olarak seslendireceklerini belirterek “Karadeniz’den, Trakya’ya, Ege’den Akdeniz’e Doğu Anadolu’dan İç Anadolu’ya kadar her yöreden türküler üzerinde çalışıyoruz. İlk konserimizi de daha önce söz verdiğimiz üzere Diyarbakır’da yapacağız” dedi.

Zeki Müren şarkıları albümü çıkıyor

Zeki Müren’in söz ve bestesine imza attığı şarkıların yanı sıra Zeki Müren’in söylediği şarkılardan oluşan geniş bir repertuar seslendiren Karahan, çok yakın bir zamanda bu çalışmanın albümünün de çıkacağını ve Türk müziğinin evrenselleşmesi adına önemli bir eksikliğin de giderilmiş olacağını belirtti. Karahan, konserde Zeki Müren’in hafızalardan çıkmayan “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız” ve “Yaralı Gönül” gibi onlarca parçasının yanı sıra Sezen Aksu’nun ‘Masum Değiliz’ şarkısını da seslendirdi. Karahan, Çeşme halkının yoğun ilgisi nedeniyle iki kez ‘bis’ yaparak 12 ayrı kentten oluşan Zeki Müren şarkıları konserini bitirdi. (Fotoğraflı)



