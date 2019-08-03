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Çeşme'de lastik botlarda 75 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik helikopteri ve mobil radar ile tespit edilip, düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalandı.

Çeşme'de lastik botlarda 75 kaçak göçmen yakalandı

ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik helikopteri ve mobil radar ile tespit edilip, düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik mobil radarı, 1 Ağustos günü saat 01.45'te Çeşme açıklarındaki lastik botta kaçak göçmen olduğunu belirledi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 23'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen bulundu. 4 kadın ile 9 çocuğun da aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirilip, karaya çıkartıldı. Aynı gün saat 06.19'da da Sahil Güvenlik helikopteri, Çeşme'nin Ildır Körfezi'nde lastik botta kaçak göçmen grubu tespit etti. Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye, 7'si Filistin, 5'i Kongo, 3'ü Güney Afrika, 1'i Orta Afrika, 1'i Irak uyruklu toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. 10 kadın ve 11 çocuğun aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirildi.
75 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAF

Çeşme'de lastik botlarda 75 kaçak göçmen yakalandı

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