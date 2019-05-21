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Çeşme'de lastik botta 9 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme'de lastik botta 9 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, geçen pazar günü, Çeşme kıyılarından denize açılan ve yasa dışı yollarla Sakız Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup kaçak göçmeni fark etti. Kaçakların bulunduğu lastik botu durduran ekipler, 7'si Somali, 1'i Eritre ve 1'i Küba uyruklu olmak üzere toplam 9 kaçak göçmeni yakaladı. 6'sı erkek, 2'i kadın ve 1'i çocuk olan kaçak grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme'de lastik botta 9 kaçak göçmen yakalandı

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