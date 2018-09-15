Çeşme'de orman yangını

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

Çeşme ilçesinde, Dalyan bölgesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra yangın çıktı. Bodur ağaçların bulunduğu alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Çeşme İtfaiyesi müdahale etti. Ekiplerin 1 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 1 hektarlık alanan zarar gördü.

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