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Çeşme'de oteller yüzde 100 doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in turizm merkezlerinden Çeşme, tatilcilerin akınına uğradı.

Çeşme'de oteller yüzde 100 doldu

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in turizm merkezlerinden Çeşme, tatilcilerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Kurban Bayramı'nda tatilcilerin tercih ettiği yerlerin başında Ege'deki tatil yöreleri geldi. Çeşme de en büyük ilgi gören tatil beldelerinden biri oldu. Çeşme'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Günübirlik gelenler ve yazlıkçılar ile birlikte 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlayacak olan Çeşme'de, belediye teyakkuza geçti. Başta Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü birimleri olmak üzere 300 belediye çalışanı, vardiyalar halinde 24 saat esasına göre görev yapacak.
Kendisi de dahil tüm belediye çalışanlarının izinlerinin kaldırıldığını belirten Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, "Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma ekipleriyle birlikte bayramda halkın huzuru için ne gerekiyorsa yapmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de rezervasyonları olmayan tatilcileri gelmemeleri konusunda uyardı. Çeşme'de güzel bir bayram tatili için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Demir, "Çeşme yine binlerce kişiyi ağırlayacak. Otellerimizin bayram rezervasyonları cuma günü itibariyle dolmaya başladı ve pazar günü yüzde 100 doluluğa ulaşacak" dedi.
Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Çeşme başta olmak üzere ilçe girişlerinde aramaların sıklaştığını, 13 bin 400 polis ve bekçinin nöbet sistemiyle çalıştığını söyledi.

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Çeşme'de oteller yüzde 100 dolduÇeşme'de oteller yüzde 100 dolduÇeşme'de oteller yüzde 100 doldu

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