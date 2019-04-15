ÇEŞME'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Ayrıca, ilçede dağlık alanda çıkan hortum da kısa süreli korku yarattı. Meteoroloi Genel Müdürlüğü'nün, bugün Ege Bölgesi için yaptığı yağış uyarısının ardından, sabah saatlerinde Çeşme'de başlayan ve gün boyunca zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Ekiplerinin önlemlerine rağmen, Ilıca Mahallesi'nde araçlar sular içinde kaldı. Çeşme Çarşısı'nın sokaklarında da su bikintileri oluştu. Birçok esnaf kendi çabalarıyla dükkanlarını yağmur sularından korumaya çalıştı. Ayrıca, ilçede dağlık alanda çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Herhangi bir can veya mal kaybı ile yaralananın olmadığı hortum, korku yarattı.

İZMİR ÇEŞME OTOYOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA

İzmir Çeşme otoyolunda yağışın da etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Ölen yada yaralanan kimsenin bulunmadığı kaza araçlarda maddi hasara yolaçtı

Görüntü Dökümü:

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- Çeşme Çarşısı'ndan görüntü

- Hortumdan görüntü

- Esnafın doluları temizlemesinden görüntü

( Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

