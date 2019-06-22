Çeşme'de sakız ağaçlarından hasat zamanı

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ve Türkiye'nin de Çeşme ilçesinde yetişen sakız ağaçlarının hasat dönemi başladı. Çeşme Belediyesi, sakız ağacı üretiminin teşvik edilerek tarım ekonomisine katkı sağlaması amacıyla, ilk kez sakız ağaçlarının hasada hazırlık törenini gerçekleştirildi. Sakız Mevkisi'nde bulunan bir arazide gerçekleştirilen törende, sakız ağaçlarının başlangıç hasadı yapıldı. Törende, ağaçların altına mermer tozu serilmesinin ardından ağaç dalları kesici bir alet yardımıyla çizildi. Çizilen ağaçlar, 15 günlük bekleme süresinin ardından reçine damıtmaya başlayarak toplanmaya hazır hale gelecek. 3 ağaçtan yaklaşık bir kilo elde edilen reçineler, deniz suyuyla yıkanarak kurutulacak ve 250 farklı sektörde kullanılmak amacıyla üreticiyle buluşturulacak. Öte yandan, bölgede sakız ağacının yaygınlaştırılması amacıyla sakız fidelerinin ekimine de başlandı.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde sakız ağaçlarının hasat döneminin başlamasıyla birlikte, ağaç üretiminin teşvik edilmesi ve tarım ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ilk kez sakız ağacı hasada hazırlık töreni gerçekleştirildi. Uzun yılllar yaşayabilen sakız ağaçlarından büyük bir emekle elde edilen reçineler, 250 farklı sektörde kullanılmak üzere üreticiyle buluşmaya başladı.

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, "Sadece Türkiye'de Çeşme'mizde yetişen sakız ağacımıza hak ettiği değeri vermek üzere bir araya geldik. Sakız Adası'nın belki de bütün ekonomisinin sakız ağacı üzerine kurulu olduğunu imrenerek gördüm ve bir gün Çeşme Belediye Başkanı olduğumda karşı adanın ekonomik değerini aldığı sakız ağacını Çeşme'de de önemli bir yere getireceğimi söyledim. Bu ağaç oldukça değerli, aynı zamanda da yaşama tutunan ve binlerce yıl yaşayan bir ağaç. Dalları yere değiyor, yaşlandıkça değdiği yerden kök salıyor ve tekrar yaşamaya başlıyor. Hatta yandığı zaman bile köklerinden yeni sürgünler veriyor. Bugün gerek Çeşme, gerekse İzmir için geleceğin tarım ürünü olan, çiftçimizin ekonomisine can suyu olacak sakız ağaçlarını belediyemiz çatısı altında yetiştireceğimizi, elde ettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağımızı duyuruyoruz" dedi.

EKONOMİK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

60 yaşına gelmiş olan sakız ağaçlarının koruma altında olduğunu belirten sakız ağacı üreticisi İbrahim Topal, bu ağacın ekonomik değerinin yüksekliğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: