İZMİR (AA) - Sanat Yönetmenliğini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan’ın yaptığı Limak Filarmoni Orkestrası, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
Oğuzhan Kavruk’un yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren'in "Elveda Gençliğim", "Duydum ki Unutmuşsun", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" ve “Gurbet” gibi sevilen şarkılarını solist Murat Karahan eşliğinde seslendirdi.
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnedeki 12’nci ve son konserlerini Çeşme’de vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Uzun yolculuğun ardından turnenin sonuna geldiklerini aktaran Özdemir, “Bir buçuk yıllık bir yolculuğun sonuna geldik. Artık CD’miz çıkacak. Bir yandan yorgunuz bir yandan içimiz buruk ama çok mutluyuz.” dedi.
Özdemir, Zeki Müren’in Türk müziğinde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
“Zeki Müren, herkesin tanıdığı sevdiği ve hayatında bir parçası olduğu sanatçı. Bir gün konuşurken ‘Neden Zeki Müren olmasın' dedik. Şarkılar çok sesli şekilde aranje edilince tüylerimiz ürperdi ve çok mutlu olduk. Yapıyoruz dedik ve Ankara’dan yola başladık.”
“Bizim asıl amacımız halkımızı çok sesli müziğe daha yakınlaştırmak.” diyen Özdemir, bu bağlamda bir sonraki projenin de türküler üzerine olabileceğini sözlerine ekledi.
Yaklaşık 2 saat süren konseri, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in de aralarında olduğu sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi dinledi.
Twitter'dan duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de 'Google'ı hedef aldı!
Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!
Kars'ta büyük sürpriz! Ağustos'ta beyaza büründü
Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı
Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Kafasında 30 çivi, onlarca toplu iğneyle yaşıyor!
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum