İZMİR (AA) - Sanat Yönetmenliğini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan’ın yaptığı Limak Filarmoni Orkestrası, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Oğuzhan Kavruk’un yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren'in "Elveda Gençliğim", "Duydum ki Unutmuşsun", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" ve “Gurbet” gibi sevilen şarkılarını solist Murat Karahan eşliğinde seslendirdi.

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnedeki 12’nci ve son konserlerini Çeşme’de vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uzun yolculuğun ardından turnenin sonuna geldiklerini aktaran Özdemir, “Bir buçuk yıllık bir yolculuğun sonuna geldik. Artık CD’miz çıkacak. Bir yandan yorgunuz bir yandan içimiz buruk ama çok mutluyuz.” dedi.

Özdemir, Zeki Müren’in Türk müziğinde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Zeki Müren, herkesin tanıdığı sevdiği ve hayatında bir parçası olduğu sanatçı. Bir gün konuşurken ‘Neden Zeki Müren olmasın' dedik. Şarkılar çok sesli şekilde aranje edilince tüylerimiz ürperdi ve çok mutlu olduk. Yapıyoruz dedik ve Ankara’dan yola başladık.”

“Bizim asıl amacımız halkımızı çok sesli müziğe daha yakınlaştırmak.” diyen Özdemir, bu bağlamda bir sonraki projenin de türküler üzerine olabileceğini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 2 saat süren konseri, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in de aralarında olduğu sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi dinledi.

