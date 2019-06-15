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Çeşme’de tabanca ile bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan zanlıyı suç aleti ile birlikte yakaladı.

KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan zanlıyı suç aleti ile birlikte yakaladı. M.K.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, E.K. adlı kişiyi tabanca ile vurarak yaralayarak kaçan M.K.T.’yi yaptıkları titiz çalışma sonucunda aynı gece yakalayarak gözaltına aldı. M.K.T.’nin üzerinde yapılan aramada da suç delili olan tabanca ile 9 adet mermi ele geçirildi.
M.K.T., yapılan sorgusunun ardından, Çeşme Adliyesi’ne sevk edilirken, yapılan yargılama sonucunda zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla bağlantısı olabileceği düşünülen şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

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