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Çeşme'de 'Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali', Sakız Adası'ndan gelenlerin halk dansları gösterisiyle başladı.

Çeşme'de 'Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali', Sakız Adası'ndan gelenlerin halk dansları gösterisiyle başladı. Çeşme'nin en iyi kavununun da seçildiği festivalde, Tolga Çandar konser verdi. Belediye Başkanı Ekrem Oran, konserde çökertme oynayıp, İzmir Marşı'nı söyledi.
Çeşme Belediyesi tarafından 24- 25 Ağustos'ta düzenlenen '5'inci Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali', Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen misafirlerin halk dansları gösterisiyle başladı. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran ile konukların yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kişi festivalin açılışına katıldı. Festivalin ilk gününde dayanıklılığı ve güzel tadıyla bilinen Çeşme'nin en iyi kavununun seçilmesi için yarışma düzenlendi. Jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada ürettikleri kavunlarla İsmail Sarı 1'inci, Emin Tufan 2'nci, Ömer Dönmez 3'üncü seçildi. Yarışmanın ardından festivale katılan konuklara Ovacık kavunu, köy ekmeği ve Ovacık kelle peyniri ikram edildi.
AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASINA DESTEK
Açılışta konuşma yapan Başkan Oran, son dönemde ülke genelinde çıkan yangınlara değindi. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in İzmir'deki büyük yangın sonrası başlatılacağını söylediği ağaçlandırma kampanyasına destek sözü verdi. Başkan Oran konuşmasında, yerli ve organik ürünlerin üretim kapasitesinin artırılarak üreticinin desteklenmesi konusunda titiz çalışma yürüttüklerini de dile getirdi. Karakılçık buğdayının çiftçilere ücretsiz dağıtılacağını söyleyen Oran, "Karakılçıkla başladığımız desteğe kavunumuz, yerli domatesimiz, beyaz soğanımız, sakız enginarımız, çekirdekli mis kokulu mandalinamız, limonumuz ve sakız ağaçlarımızla devam edeceğiz. Padişah adaklığı olarak da bilinen Sakız koyunu ve koyun çiftliklerini hızla hayata geçirecek ve çiftçilerimize beslemeleri için ücretsiz dağıtacağız. İşimizi, aşımızı hep birlikte büyüteceğiz. Verimli toprakları, tarım yapılan güzel ovaları, üzüm bağları, kavun tarlaları ile mavi ve yeşili birleştiren Çeşme'mizin gözbebeği kıymetlimiz Ovacık'ımızı dünyaya tanıtacağız" dedi
Festival kapsamında Tolga Çandar, Ege türkülerini seslendirdiği konser verdi. Festivale katılanlarla çökertme oynayan Başkan Oran, Çandar ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme'de 'Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'Çeşme'de 'Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'Çeşme'de 'Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'Çeşme'de 'Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'

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