Çeşme'de Tatil Yoğunluğu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir’in Çeşme ilçesinde oteller dokuz günlük bayram nedeniyle büyük ölçüde doldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu kurumlarında çalışanlar için Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılması ve bunun 18 Nisan gibi erken bir tarihte ilan edilmesi özellikle Çeşme’de turizm sektörünü olumlu etkiledi.

VOA Türkçe’ye konuşan Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir “Şu anda rezervasyonlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle bayramlarda İstanbul’dan, Bursa’dan, Marmara Bölgesinden çok fazla misafirimiz geliyor. Bunların sinerjisiyle Çeşme’de bu bayramda doluluk oranımız yüzde 100’e ulaşıyor. Ayrıca İzmir, Manisa, Aydın gibi yakın bölgelerden de çok fazla günübirlik misafirlerimiz oluyor” dedi.

“Çeşme’ye gelecek olanlar mutlaka rezervasyon yaptırsın”

Demir, güzel havanın bayram boyunca devam edeceğini belirterek “Bayramla birlikte Çeşme’den yeni ve güzel bir sezona merhaba diyoruz” diye konuştu. Henüz bayram tatili için rezervasyon yaptırmayanları da uyaran Demir, “Biz artık Çeşme’de son odalara ulaştık. Gelecek olanlar oda bulmakta sıkıntı yaşayabilirler. Bu nedenle tatile çıkıp da henüz rezervasyon yaptırmayanlar varsa, online kanallardan ya da mümkünse doğrudan telefonla otellere ulaşarak rezervasyonlarını yaptırmaları doğru olur” dedi.