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Çeşme'de Tatil Yoğunluğu

02.06.2019 22:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir’in Çeşme ilçesinde oteller dokuz günlük bayram nedeniyle büyük ölçüde doldu

Çeşme'de Tatil Yoğunluğu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir’in Çeşme ilçesinde oteller dokuz günlük bayram nedeniyle büyük ölçüde doldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu kurumlarında çalışanlar için Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılması ve bunun 18 Nisan gibi erken bir tarihte ilan edilmesi özellikle Çeşme’de turizm sektörünü olumlu etkiledi.

VOA Türkçe’ye konuşan Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir “Şu anda rezervasyonlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle bayramlarda İstanbul’dan, Bursa’dan, Marmara Bölgesinden çok fazla misafirimiz geliyor. Bunların sinerjisiyle Çeşme’de bu bayramda doluluk oranımız yüzde 100’e ulaşıyor. Ayrıca İzmir, Manisa, Aydın gibi yakın bölgelerden de çok fazla günübirlik misafirlerimiz oluyor” dedi.

“Çeşme’ye gelecek olanlar mutlaka rezervasyon yaptırsın”

Demir, güzel havanın bayram boyunca devam edeceğini belirterek “Bayramla birlikte Çeşme’den yeni ve güzel bir sezona merhaba diyoruz” diye konuştu. Henüz bayram tatili için rezervasyon yaptırmayanları da uyaran Demir, “Biz artık Çeşme’de son odalara ulaştık. Gelecek olanlar oda bulmakta sıkıntı yaşayabilirler. Bu nedenle tatile çıkıp da henüz rezervasyon yaptırmayanlar varsa, online kanallardan ya da mümkünse doğrudan telefonla otellere ulaşarak rezervasyonlarını yaptırmaları doğru olur” dedi.

Mavi bayraklı limanları, termal otelleri ve sörf yapmak isteyenler için uygun rüzgarı bulunan Çeşme, özellikle bayram tatilinde yerli turistlerin gözdesi oldu. Çeşmeli otelciler 20 bine yakın nitelikli yatak kapasite bulunan ilçede, özellikle erken rezervasyon imkanından yararlananların sayısında geçmiş yıllara kıyasla bir artış olduğunu belirtiyor.

Çeşme’yi tercih sebepleri

Bazı vatandaşlar dokuz günlük bayram tatilini Çeşme’de geçirmeyi tercih ederken bazıları da hem deniz kenarında bir tatil yapmayı hem de yakınlarıyla bayramlaşmayı planlıyor. İstanbul’da görev yapan öğretmen Meltem Bilgin de VOA Türkçe’ye Egeli olduğu için Çeşme’yi tercih ettiğini söyledi. Bilgin, “Buraya daha önce de gelmiştim. Ortam çok güzel. Özellikle çocuklar için çok eğlenceli. Akdeniz daha sıcak ve nemli olduğu için Ege’yi tercih ediyoruz. Tatilin bir kısmında da Manisa’daki ailemin yanına geçip bayramlaşacağız” dedi.

Tatil için Çeşme’yi tercih eden Onur Yılık da “arkadaşımla birlikte eşlerimizi bırakıp çocuklarımızla birlikte geldik. Ama bir dahaki sefere eşlerimizle de birlikte gelmeyi planlıyoruz. Çeşme’nin havası çok güzel” ifadelerini kullandı.

Çeşme, şehre yakınlığı nedeniyle İzmirliler açısından da önemli bir tatil merkezi. İzmir’de bir güzellik merkezi işleten Aruz Budakçı, “Çok yoğun bir iş tempomuz var. Bu yoğunluk içinde hemen bavulumuzu hazırlayıp 40-45 dakikada gelebileceğimiz bir yer olduğu için Çeşme’yi tercih ediyorum. Buraya kızım ve oğlumla geldim. Yaklaşık üç yıldır geliyorum. Son derece keyif alıyorum” diye konuştu.

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