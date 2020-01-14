Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 Suriyeliden 7'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 Suriyeliden 7'sinin cenazesi, ailelerine teslim edildi.

Çeşme'den cumartesi gecesi Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden 5'i çocuk 7 kişinin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumundan cenazeleri aldı.

Cenazelerden anne ve 3 çocuğu Manisa'nın Turgutlu ilçesine, yine bir anne ve 2 çocuğu ise defnedilmek üzere İzmir'in Menderes ilçesine götürüldü.

Öte yandan işlemleri tamamlanan 3'ü çocuk 4 cenazenin ise yarın yakınlarına teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi.

- Olay

Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

