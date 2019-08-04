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Çeşme'de tur otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tur otobüsü, yangında kullanılmaz hale geldi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tur otobüsü, yangında kullanılmaz hale geldi.

İzmir - Çeşme Otoyolu'nda 00.30 sıralarında, Çeşme yönüne giden Kemal Çetin (28) yönetimindeki 35 AFT 980 plakalı tur otobüsü, Zeytinlik Kavşağı'nı geçtikten sonra motor kısmından alev aldı. Kemal Çetin ve yanında bulunan firma sahibi Güngör Bulut (32), otobüsü emniyet şeridine çekerek yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Ancak alevler, kısa sürede otobüsü sardı. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Çeşme ilçesinden bir grup kafileyi almak için yola çıktıklarını belirten firma sahibi Güngör Bulut, "Bu arabalar polyester olduğu için anında tutuşabiliyor. Ne kadar uğraşsak da yoldan geçen vatandaşlar da yardım etti ama araç yine de yandı. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. Allah’tan arabamız boştu kimseye bir şey olmadı. Ya mazot hortumu patladı ya kablolar şase yaptı. Bu nedenle yanmıştır. Milletin dediği gibi madeni yağ koymak ile bu arabalar yanmaz. Tesisat ile alakalıdır. Sigorta atmıştır. Her şey olabilir. Allah korudu arabada yolcu da olabilirdi. İyi ki alamadan yandı. Cana geleceğine mala gelsin” dedi.

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