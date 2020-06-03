Çeşme’de Turizm Sezonu Başlıyor

2020 yılına büyük umutlarla başlayan turizm sektörü Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen iş kollarından biri oldu. Önce uluslararası seyahatlerin durması, ardından şehirler arası yolculukların kısıtlanması ve sokağa çıkma yasakları turizm sezonunun başlamasını da geciktirdi. Ancak Türkiye’de başlayan ‘‘kontrollu normalleşme’’ sürecine bağlı olarak turistik oteller de yeniden kapılarını açıyor. İzmir’in turistik ilçelerinden Çeşme’de oteller 5 Haziran’dan itibaren misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Marriott otelleri bünyesinde yer alan Reges Resort & SPA Çeşme de bunlardan biri. VOA Türkçe’ye konuşan otelin Genel Müdürü Yıldıray Altın, 5 Haziran’da otel sahilini ve sahil restoranını, 19 Haziran’da da otelin tamamını hizmete açacaklarını söyledi. Otellerde Corona virüsü önlemleri Altın, “Biz her şeyden önce sezonun başlıyor olmasından dolayı büyük bir heyecan içindeyiz. En büyük dileğimiz bir an önce güven duygusunun temin edilip misafirlerin tekrar Çeşme’yi ve Çeşme yarımadasını tercih etmesi” dedi.

Altın Corona virüsüyle mücadelede hem Sağlık Bakanlığı’nın hem bağlı oldukları otel zincirinin hem de Çeşme Turistik Otelciler Birliği ile Alaçatı Turizm Derneği’nin belirlediği kurallara göre önlemler aldıklarını söyledi: “Bunlar hem buraya gelecek olan misafirlerimizin hem işletmemizde çalışan personelimizin hem de bize servis sağlayan diğer işletmelerle kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak önlemler. Misafirlerimiz bu önlemlerin bir kısmını görerek hissedecek. Bir kısmı ise onların belki göremeyeceği bizim arka planda aldığımız önlemler.” Altın bu önlemleri şöyle sıraladı: “Öncelikli olarak girişte ateş ölçümü yapılacak. Tesisin girişinden genel kullanım alanlarına kadar her yerde el hijyeni ve sanitasyon için mobil ünitelerimiz var. Gerek sahilde gerekse restoranda sosyal mesafeyi gözetecek önlemler aldık. Çamaşırhanemizden bulaşıkhanemize kadar tüm noktalarda ek önlemler aldık. Odalardaki nevresim takımlarının ve diğer ürünlerin yıkanma derecelerinden uygulanana kimyasallara kadar bir dizi temizlik ve hijyen protokolleri geliştirdik. Ayrıca gelecek misafirlerimizin kendi kişisel hijyenlerini sağlayacak ilave paketlerimiz var.”

“Çeşme’de önlemleri uygulamak daha kolay” Çeşme’deki tüm turistik oteller uzun bir süredir Corona virüsüne karşı alınacak önlemlere ve müşterilerin kendilerini güvende hissetmesine odaklanmış durumda. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇESTOB) Başkanı Yakup Demir VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Çeşme otelleri bir aydır Covid-19 standartlarıyla uğraşıyor. Hem Çeşme Otelciler Birliği hem Alaçatı Turizm Derneği olarak ortak bir Covid-19 rehberi hazırladık. Bu kitapçığı tüm üyelerimize aktardık ve onlar bu kitapçığa göre hazırlıklarını yaptı. Öncelikle personel eğitimleri yaptık. Çeşme’de 700 işletmeci, otel sahibi, restoran sahibi ve çalışana kurumsal firmalardan destek alarak eğitimler verdik. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü standartları zaten çoktan hazırladık. Girişten çıkışa kadar misafirimize ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi. Demir, “Daha rezervasyon işlemi yapılırken misafirlere Covid-19 ibranamesi gönderiyoruz. Otelimize geldikleri zaman nelere dikkat edecekleri konusunda bir taahhütname alıyoruz. Otele geldiklerine kayıtlarını ve odaya yerleşmelerini temassız bir şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

“Çeşme’deki otellerde her şey dahil hizmeti olmadığı için Covid-19’la ilgili standartları uygulamak daha kolay” diyen ÇEŞTOB Başkanı, yaklaşık 28 bin yatak kapasiteli Çeşme otellerinde 25 bin yatağın oda-kahvaltı biçiminde hizmet verdiğini söyledi. Demir, kahvaltıların da odaya servis biçiminde ya da açık havada istenen alana servis biçiminde yapılacağını vurguladı. Masalar arası mesafelerin öngörüldüğü gibi 1,5 değil 2 metre olarak ayarlandığını kaydeden Demir, 25 kilometrelik plaja sahip olan Çeşme’de deniz kenarında sosyal mesafenin korunmasının da çok kolay olacağını kaydetti. Demir, bu konuda plajlarda gereken hazırlıkların yapıldığını da sözlerine ekledi. “Özel okullarda telafi eğitimi turizme darbe” Çeşme’ye gelen turistlerin yüzde 80’inin Marmara Bölgesi’nden geldiğini hatırlatan Demir, şu anda bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusundaki belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını istedi. Şu anda fiyatların iki hatta üç sene önceki seviyelerde olduğunu belirten ÇEŞTOB Başkanı, vatandaşları da bu fiyatlarla erken rezervasyon yapmaya çağırdı. Demir, otellerdeki doluluk oranlarının artmasına bağlı olarak fiyatların da yükselişe geçebileceği uyarısında bulundu.