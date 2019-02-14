HABER

Çeşme’de turizmcilerin rezidence isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

İzmir’de, Çeşme Belediyesi meclis üyesi ve turizmci Abdullah Aküzüm, ilçede mantar gibi çoğalan rezidence yapılara tepki göstererek, "Şimdi sırada Aya Saranda var.

Çeşme’de turizmcilerin rezidence isyanı

İzmir’de, Çeşme Belediyesi meclis üyesi ve turizmci Abdullah Aküzüm, ilçede mantar gibi çoğalan rezidence yapılara tepki göstererek, "Şimdi sırada Aya Saranda var. Ankara’dan otel ruhsatı alarak Çeşme’de rezidence yapanlar şimdi gözlerini Aya Saranda bölgesine çevirdiler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çeşme’nin rezidence problemi bir kez daha gündeme geldi. İlçenin bölgelerinden biri olan Aya Saranda bölgesinde, otel ruhsatı ile rezidence yapımına başlanması turizmcilerin tepkisine neden oldu. Çeşme’nin geleceği için bu yapıların durdurulması gerektiğini söyleyen Çeşme Belediyesi meclis üyesi ve turizmci Abdullah Aküzüm, "Bu yalnızca turizmcilerin değil tüm Çeşmelilerin sorunu. Bu talana ’dur’ demek için önce siyasilerin sonra da tüm sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesi gerekiyor. Şimdi sırada Aya Saranda var. Ankara’dan otel ruhsatı alarak Çeşme’de rezidence yapanlar şimdi gözlerini Aya Saranda bölgesine çevirdiler" dedi.

Çeşme’nin turizm alanı ilan edildiğini ve bölge insanının turizm sektöründen geçindiğini dile getiren Aküzüm, "Çeşme’de herkes turizmden geçiniyor. Bunun da bir planlaması vardır. Eğer Çeşme’de nitelikli yatak sayısı 40 bin olursa sezonu 8 aya çıkarırız. Şimdi ise 20 bin yatak civarında bir kapasiteye sahibiz. Bir acente para kazanması için haftada bin 500 kişiyi getirmesi gerekiyor ki uçak parasını çıkarabilsin. Bu işin kilit noktası da acentelerin uçakları bir yıl önceden kiralamaya başlamaları. Turizm adına her türlü kolaylıktan faydalanacaksın, sonra da rezidence yapıp bunları satacaksın. Çeşme için bütün tehlike burada başlıyor" diye konuştu.

Çeşme’de turizmcilerin rezidence isyanı

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
DP Genel Başkanı Uysal: Mahkum değilsiniz Demokrat Parti varDP Genel Başkanı Uysal: Mahkum değilsiniz Demokrat Parti var
Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyip, fotoğraf çektirdilerYıllar sonra gelinlik ve damatlık giyip, fotoğraf çektirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.