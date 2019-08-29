HABER

Çeşme’de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü tatil merkezi Çeşme’de tanınmış beach kulübe düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü tatil merkezi Çeşme’de tanınmış beach kulübe düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. İşletmede 43 kaçak göçmenin personel çadırlarında kaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Altınkum plajında tanınmış bir işletmeye operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, işletme içerisinde bulunan personel çadırlarında Suriyeli ve Filistinli 43 göçmen kaldığını tespit etti. İşletmedeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmak istedikleri belirlenirken, baskında B.B., S.B., K.D. ve İ.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Diyarbakır’da OSB’nin ana giriş kapısı ateşe verilerek kundaklandıDiyarbakır’da OSB’nin ana giriş kapısı ateşe verilerek kundaklandı
Kazazede baba-oğlun yardımına köylüler koştuKazazede baba-oğlun yardımına köylüler koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.