HABER

Çeşme'de uzun araç kuyrukları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayramın ikinci gününde otoyol gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çeşme'de uzun araç kuyrukları oluştu

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayramın ikinci gününde otoyol gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İzmir'in turizm ilçelerinden Çeşme, her bayram olduğu gibi bu bayram da tatilcilerin akınına uğradı. Bayramın ikinci gününde de çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Çanakkale ve Manisa'dan olmak üzere çok sayıda tatilci soluğu Çeşme'de aldı. Tatilciler, Çeşme girişinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı ile Çeşme gişelerinde uzun kuyruklara neden oldu. İlçedeki otoparklarda ve sokaklarda park yeri kalmadı. Polis ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde görev yaparak, trafik akışının hızlanmasını ve sürücülerin güven içinde ilerlemesini sağladı.

FOTOĞRAFLI

Çeşme'de uzun araç kuyrukları oluştuÇeşme'de uzun araç kuyrukları oluştuÇeşme'de uzun araç kuyrukları oluştuÇeşme'de uzun araç kuyrukları oluştu

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Eski Bakan Akarcalı'dan annesine son görevEski Bakan Akarcalı'dan annesine son görev
Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındıKöpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Merih Demiral dünya devinde!

Merih Demiral dünya devinde!

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı

Türkiye'nin, Kızıldeniz'i tehlike altında

Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.