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Çeşme'de zabıtadan gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nda nüfusun 1 milyona ulaştığı Çeşme ilçesinde zabıta ekipleri, gıda maddesi satılan iş yerlerini denetledi.

Çeşme'de zabıtadan gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetleme

Taylan YILDIRIM/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - KURBAN Bayramı'nda nüfusun 1 milyona ulaştığı Çeşme ilçesinde zabıta ekipleri, gıda maddesi satılan iş yerlerini denetledi. Ruhsata, hijyen koşullarına ve fiyat listelerine bakan zabıtalar, kurallara uymayanlara ceza kesti. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, yüksek fiyatlarla mücadele için ilçe merkezinin yanı sıra Alaçatı ve Ilıca mahallelerinde kafe açtıklarını; burada çayın 2 TL'ye, kahvenin ise 5 TL'ye içilebileceğini söyledi.
Çeşme'ye bayram tatili dolayısıyla 1 milyon ziyaretçi geldi. İzinlerin iptal edildiği Çeşme Belediyesi'nde zabıta ekipleri, gıda maddesi satılan iş yerlerini bayramda da denetledi. İş yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını, hijyen koşullarını ve fiyat listelerini kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara uymayanlara ceza kesti. İş yeri sahipleri, denetimden memnun olduklarını belirterek, zabıtaya destek verdi. Restoran işletmecisi Cengiz Yanar, müşterilerin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Belediyenin görevi belli. Bizim de görevimiz belli. Belediye temizliğe bakacak, resmi olan evraka bakacak. Belediyenin işi o. Biz de işletme olarak temizliğe çok önem veriyoruz. Kendimizin yemediği yemeği, müşterimize sunmuyoruz. Ayrıca fiyat listesine çok dikkat ediyoruz. Fiyatlar mekanlara göre değişiyor. Bizler kalıcı bir mekanız. Bu nedenle fiyat listemize dikkat ediyoruz. Sezonluk işletmelerin böyle bir uygulaması oluyor maalesef. Bizim öyle bir şansımız yok, yapmak da istemeyiz. Belediyenin daha da sıkı denetim yapması lazım" diye konuştu.
'BELEDİYEYE AİT KAFELERE BEKLERİZ'
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise belediyenin açtığı kafelerde yiyecek ve içeceklerin uygun fiyata satıldığını belirterek, "Misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için denetimleri artırdık. Hijyen koşulları, fiyat tarifeleri, işgaliyeler, ruhsat, hepsine bakıyoruz. Kontrollerde çok büyük sorunlar olmadığını gördük. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak belediyemizin kafelerine de misafirlerimizi bekliyoruz. Kafelerimizde çok uygun fiyatlar var. Çeşme merkezde, Alaçatı'da ve Ilıca'daki kafelerimiz bulunuyor. 'Alaçatı, paraçatı' denilerek, ilçemizde fiyatların pahalı olduğu söylendi. Belediye kafelerimizde fiyatlar uygun. 2 liraya çayımızı, 5 lirayla Türk kahvemizi içebilirsiniz. Soğuk içecekler 5 TL, ayran 4,5 TL, tatlılar 12 TL, börekler 2,5 TL" dedi.

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Çeşme'de zabıtadan gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetlemeÇeşme'de zabıtadan gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetlemeÇeşme'de zabıtadan gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetlemeÇeşme'de zabıtadan gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetleme

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