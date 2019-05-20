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Çeşme'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden, 1'i kadın 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden, 1'i kadın 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuhuş yaptırıldığı belirlenerek, ifadeleri alınan 8 kadından yabancı uyruklu 4'ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yaptıran kişilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi. Yaklaşık 40 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından A.A., G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A., 15 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, fuhşa sürüklenen kadınların cinsel birliktelik yaşadığı 52 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., savcılıkça serbest bırakılırken, G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan fuhuş yaptırıldığı belirlenerek, ifadeleri alınan 8 kadından yabancı uyruklu 4'ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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