HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çeşme’den çaldığı lüks araç ile Salihli’de yakalandı

Çeşme’den çaldığı lüks araç ile Salihli’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinden çaldığı lüks araç ile Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 06 GD 3433 plakalı araç, İzmir’in Çeşme ilçesinden çalındı.

Çeşme’den çaldığı lüks araç ile Salihli’de yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden çaldığı lüks araç ile Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 06 GD 3433 plakalı araç, İzmir’in Çeşme ilçesinden çalındı. Aracın Salihli istikametine geldiği bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara E96 karayolu üzerinde çalışma başlattı. Ekipler, Salihli’ye giriş yapan aracı gece saatlerinde kontrollü bir şekilde kapama yaparak durdurdu. Araç sürücüsü Fuat Tugay G. (23) gözaltına alınırken, şüpheli yakalandığı araç ile birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan Çeşme’den çaldığı araç ile birlikte Salihli’de yakalanan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbetUkrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet
Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet
Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet
Ankara'da sağlıkçılara saldırı olayında ölen gencin babası konuştu: Hepsinden özür diledim
Türkiye'nin konuştuğu olayda ölen gencin babası: Hepsinden özür diledim
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi görüntüleri olay olmuştu! Flaş gelişme
Sağlık çalışanlarına saldırı girişimi görüntüleri olay olmuştu! Flaş gelişme
Van Gölü'nün derinliklerinde eski yerleşim yeri kalıntılarına rastlandı
Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif!
Kumar baskınında yakalananlar, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı
Kumar baskınında yakalananlar, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı
31'inci intihar girişimi! Bu yöntemle para ve yardım toplamış
31'inci intihar girişimi! Bu yöntemle para ve yardım toplamış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.