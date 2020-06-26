Çeşmelerden ücretsiz bal ve süt aktı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Hayırseverlerin desteği ile başlatılan ve ihtiyacı olan vatandaşlara her Cuma Namazı sonrasında süt ve bal dağıtımı projesi bugün Cuma Namazı sonrasında başladı. Şemsiyeli Park’ta gerçekleşen açılışa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ve duaların ardından kurdele kesimi sonrasında Bal54’ün açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından çeşmelerden akmaya başlayan süt ve balın dağıtımı görevlilerce yapıldı. Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ekipler tarafından sosyal mesafe konusunda uyarılmasına rağmen ücretsiz bal ve sütü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şuanda bulunduğumuz Sakarya

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sakaryalılara hizmet verecek olan ve hatta sadece Sakaryalılara değil, Sakaryamıza gelen bütün vatandaşlarımıza hizmet verebilecek olan bir bal evi. Kontrollü, hijyenik, tamamen tahlillerden geçmiş ve ne tür bal istiyorsanız güvenle yiyebileceğiniz balların merkezi burası. Ve ekonomikte aynı zamanda, dolayısıyla bu bal evimizin Sakaryamız ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hemen karşı tarafında süt evimiz var ve burada şuanda onun da açılışını yapıyoruz. Hijyenik şekilde günlük taze sütü vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Süt evimizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın gerçekten temel gıda maddeleri ve en çok tüketilen gıdalarımızı vatandaşlarımıza en sağlık ve en ekonomik şekilde sunabilmek için seferber olduk. Cuma günleri Cuma namazından sonra hayır sütü dağıtıyoruz. Ve bunun ücretini genelde hayırsever vatandaşlarımız veriyor. Bunun yanı sıra her Cuma namazından sonra süt çeşmesi gibi, bal çeşmesinden sebil olarak vatandaşlarımıza ihtiyaç duyanlara, bal çeşmesinden bal dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi.