Çeşmelerden ücretsiz bal ve süt aktı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

"SÜT, BAL, ET EN TEMEL İHTİYAÇLARIMIZ"

Süt, bal, et gibi gıdaların temel ihtiyaç olduğunu dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Süt, bal, et her birimizin bildiği gibi en temel ihtiyaçlarımız. Özellikle annelerimizin çocuklarımıza yedirmek için can hıraç bir şekilde ısrarla ilk bebeklikten itibaren temin etmeye çalıştığımız gıdalar, olmazsa olmazlarımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepimizin bildiği gibi Ziraat Mühendisi, Sakarya’da tarımın cenneti, kendisiyle birlikte yeni dönemde çok güzel bu anlamda hizmetler yapıyor, hem tarım hem ziraat hem de tabi et, süt ve bal gibi. İnşallah hem ulusal belki de günün birinde uluslararası bir marka haline gelir. Tabi özel bir dönemden geçiyoruz, bir salgın dönemindeyiz. Salgın dönemini Sakarya çok güzel bir şekilde yönetti. Salgın daha rahatladı tabi bizde yeni normal döneme geçtik. Ama yine de tedbirlerimizin bir kez daha altını çizmek istiyorum, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmazsa olmaz, virüs tamamı ile bitmedi” diye konuştu.