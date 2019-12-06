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Çeşme’nin dağlarından ve ovalarından sakız damlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizi sakız üretiminde söz sahibi haline getirmek için eylem planı çalışmalarını aralıksız devam ederken, bugüne kadar Urla ve Çeşme ilçelerinde 18 bin 783 adet sakız fidanı toprakla buluştu.Tarım ve Orman Bakanlığı adına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Urla ve Çeşme bölgelerinde yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 510 dekar alanda 18 bin 783 adet sakız fidanı dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizi sakız üretiminde söz sahibi haline getirmek için eylem planı çalışmalarını aralıksız devam ederken, bugüne kadar Urla ve Çeşme ilçelerinde 18 bin 783 adet sakız fidanı toprakla buluştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı adına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Urla ve Çeşme bölgelerinde yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 510 dekar alanda 18 bin 783 adet sakız fidanı dikildi. Ayrıca havai köklendirme çalışmaları ile 5 bin 688 adet fidan üretilerek toprakla buluşturuldu. Önümüzdeki günlerde 20 bin adet sakız fidanını daha toprakla buluşturmak için Çeşme ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 950 dekarlık orman alanında arazi hazırlığı devam ettiği belirtildi.

"20 bin adet sakız ve ardıç türleri ile dikim faaliyetleri gerçekleştirilmiş olacak"
Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Sakızda dışa bağımlılığımızın azaltılması, kaybolan sakız üretim kültürünün yeniden canlandırılmak istiyoruz. Yöre halkının kalkındırılması ve sakız ağacının ülkemizin uygun ekosistemlerine yeniden kazandırılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ediyoruz" dedi.
2019-2020 dikim sezonunda bu çalışmaların devamı olarak Çeşme Çiftlikköy Altınkum mevkiinde 950 dekarlık alanda arazi hazırlığının devam ettiğini belirten Derince, "Sahada kolektif bir çalışma sürdürülmekte olup hastalıklı olan ardıç ağaçları ve diğer çalı gurupları seçilip verimli ve hayatiyetini devam ettirmekte olanlar ise sahada korunarak ardıç-sakız ağaçlandırması planlanmaktadır. Çeşmede bulunan Ardıç ağaçlarının sağlıklı bireylerinden toplanmış tohumlar ile üretilmiş olan ardıç fidanları alandan uzaklaştırılmış ardıç ağaçlarının yerini sakız ile birlikte alacak. Sahada istikbal vaat eden, böcek tasallutuna maruz kalmayan ve hayatiyetini koruyan sağlıklı ardıç ağaçları kümeler, gruplar veya tek olarak korunmuştur. Bu sebeple proje alanının tamamında çalışma yapılmayacaktır. Sahada 2020 yılı ocak ayında yaklaşık 20 bin adet sakız ve ardıç türleri ile dikim faaliyetleri gerçekleştirilmiş olacaktır; ayrıca Sakız Eylem Planı kapsamında her yıl doğada yabani halde bulunan sakız ağaçları rehabilite edilerek aşılanmaktadır. Mevcut rezerv de ıslah edilmeye devam edilmektedir" diye konuştu.

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