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Çeşme'nin kurtuluş yıl dönümünde Ferhat Göçer konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünde, Ferhat Göçer konser verdi.

Çeşme'nin kurtuluş yıl dönümünde Ferhat Göçer konseri

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünde, Ferhat Göçer konser verdi. Göçer'in sevilen parçalarıyla eğlenen vatandaşlar, coşkuyla kurtuluş gününü kutladı.
Çeşme'nin 16 Eylül olan düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü, Çeşme Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen Ferhat Göçer konseriyle sürdü. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, eşi Semra Dalgıç ile birlikte konseri 5 bin kişi izledi. Konuşma yapan, Atatürk'e ve şehitleri anan Başkan Dalgıç, "Savaşlar ülkelere yıkım, acı, yoksulluk ve sefaletten başka bir şey bırakmıyor. Yalnızca savaşan ülkelere değil, savaştan kaçan, yaşam savaşı veren yüz binlerce insana, başka ülkelerde, acı, sefalet ve yoksulluk getiriyor. Emperyalizm, egemenliğini sürdürecek diye felaketleri acımasızca seyrediyor. Çeşmeliler, ülkemizde ve dünyamızda, kardeşçe, barış içinde, tüm dünya insanları ile bir arada yaşamak istiyor. Çeşme'den tüm ülkemize sesleniyorum; ülkelere barış gelsin, kardeşlik gelsin. Bu güzelim dünya nimetleri tüm insanlığa yeter" dedi. Sahne alan Göçer ise, sevilen parçalarını Çeşmeliler için seslendirdi. Sevenleri, Göçer'e eşlik etti. Konserin finalinde hep birlikte İzmir Marşı okundu, havai fişek gösterisi yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Çeşme'nin kurtuluş yıl dönümünde Ferhat Göçer konseriÇeşme'nin kurtuluş yıl dönümünde Ferhat Göçer konseriÇeşme'nin kurtuluş yıl dönümünde Ferhat Göçer konseriÇeşme'nin kurtuluş yıl dönümünde Ferhat Göçer konseri

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