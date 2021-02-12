Çeşme’yi Hortum Vurdu: 16 Yaralı

Deprem ve sel felaketlerinin ardından İzmir’i bu kez hortum ve dolu vurdu. Akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Bir inşaat alanındaki konteynerin üzerine vinç devrilmesi sonucunda konteynerde kalan 16 inşaat işçisi yaralandı. Alaçatı Mahallesi Port mevkiinde etkisini arttıran hortum birçok ev, araç ve teknede hasara neden oldu. Çok sayıda otomobil metrelerce ileriye savruldu, tekneler alabora oldu. Denize yakın yerdeki yazlık villaların çatılarını uçuran hortum, ağaçları kökünden kopardı. Bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedilen İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kule vincin yıkılması sonucu olay yerinde konteyner içerisinde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralanmış olup, bir kişinin açık ayak kırığı olduğu bilgisi alınmıştır. 16 işçi Çeşme İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar görmüştür. Marinada demirli dört tekne batmış olup, bir teknede ağır hasar oluşmuştur” denildi.

Açıklamada ayrıca İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) iki araç ve dokuz personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden dokuz araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. “Hortum araçları 8-10 metre havaya kaldırdı” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde hortumun yol açtığı zararı yerinde inceleyecek. Pakdemirli, hortumda zarar gören seraları da ziyaret edecek. Pakdemirli’yi taşıyan uçak, dün gece hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadan geri dönmüştü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bölgeyi ziyaret ederek yaşanan olumsuzlukları inceledi. İzmir’de görülmemiş bir vaka yaşandığını söyleyen Vali Köşger, hortumun araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşırarak diğerlerinin üzerine attığını kaydetti. Köşger, Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu ve Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü ifade etti. “Doğanın dengesini bozdukça, doğa insanlara büyük bedel ödetiyor”

Çeşme’de yaşanan hasarı yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Gerçekten çok zor zamanlardan geçiyoruz. Pandemi, deprem, tsunami, sel yaşadık. Her şeyi yaşadık doğrusu. Hortumu da görmüş olduk. Dolu felaketi özellikle tarımsal alanlarda ciddi zarar vermiş ve akla hayale gelmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz bu tür felaketleri başka ülkelerde, uzak coğrafyalarda yaşanır diye bilirdik. Demek ki bize de geliyormuş. Bundan sonra bunlara hazırlıklı olmak lazım. Doğanın dengesini bozdukça, doğa da gerçekten insanlara büyük bir bedel ödetiyor. Vatandaşlarımızın yanında olup onların yaralarını sarmaya devam edeceğiz” dedi. Alaçatı sanayi bölgesinde hasar oluştuğunu ve bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise “Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 21.00 sularında cehennemi yaşadı. Büyük bir sesle irkildik. Hemen bölgeye intikal ettik. Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Çok şükür ucuz atlatılmış büyük bir felaket geçirdik. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz” dedi. Oran, hortumdan yaralananların sayısının 18 olduğunu belirtti.