Cesur adam 5 timsahı elleriyle besledi

Sosyal medyada yayılan bir videoda cesur adamın timsahları beslediği anlar kayda geçti. Hindistan'da çekildiği belirtilen videoda elindeki etleri nehirde bulunan timsahlara veren adam, orada bulunan başka insanların dikkatini çekti.

Çok yakın mesafeden timsalara et uzatıp onları yanına çağıran adamın davetini geri çevirmeyen timsahlar da afiyetle yemeğini yedi. Çok tehlikesi olmasına rağmen timsahlardan korkmayan adamın görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

