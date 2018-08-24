HABER

Cesur adam 5 timsahı elleriyle besledi

İLGİNÇ HABERLER  | 24.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Hindistan'da su kenarında bulunan timsahları elleriyle besleyen adamın görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Timsahlara bir dokunma mesafesinde et veren adam amatör kameraya kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda cesur adamın timsahları beslediği anlar kayda geçti. Hindistan'da çekildiği belirtilen videoda elindeki etleri nehirde bulunan timsahlara veren adam, orada bulunan başka insanların dikkatini çekti.

Çok yakın mesafeden timsalara et uzatıp onları yanına çağıran adamın davetini geri çevirmeyen timsahlar da afiyetle yemeğini yedi. Çok tehlikesi olmasına rağmen timsahlardan korkmayan adamın görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

PARTNERGöğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...Göğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Otobüs şoförü kapıyı açmayınca yaşlı adam böyle indiOtobüs şoförü kapıyı açmayınca yaşlı adam böyle indi
Askeri geçit töreninde tank kazasıAskeri geçit töreninde tank kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan timsah Besleme

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnsanlık dışı görüntü! 2 yaşındaki çocuğu çamaşır makinesine attılar!

İnsanlık dışı görüntü! 2 yaşındaki çocuğu çamaşır makinesine attılar!

Otobüs şoförü kapıyı açmayınca yaşlı adam böyle indi

Otobüs şoförü kapıyı açmayınca yaşlı adam böyle indi

Askeri geçit töreninde tank kazası

Askeri geçit töreninde tank kazası

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Faciadan dönülen anlar kamerada

Faciadan dönülen anlar kamerada

Kamyonet kasasında göbek atan kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Kamyonet kasasında göbek atan kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.