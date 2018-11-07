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Cesur köpek çitaya karşı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Cesur köpek çitaya karşı geldi, bu görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Yol kenarında uyuyan köpek, kendisine saldıran çitaya karşı gelmeyi başardı. Safari yapan kişilerin amatör kameraya kaydettiği görüntülerde hem korkan hem de kendisini savunan köpeğin tepkisi sosyal medyada ilgiyle izlendi. İşte o görüntü.

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köpek çita

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