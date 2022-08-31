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  4. Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

31.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Baba dizisinde Elif Paktaş'a hayat veren Dilara Aksüyek, bu yaz tatil pozlarıyla oldukça konuşuldu. Düzgün fiziğiyle görenleri hayran bırakan oyuncu, bu defa mini şortuyla paylaşım yaptı.

Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

Adı Mutluluk dizisindeki Dolunay rolüyle tanınan Dilara Aksüyek, 2012 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelmeye devam ediyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken isim, sosyal medya pozlarıyla da aynı ilgiyi görüyor.

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA DUDAK UÇUKLATTI

Dilara Aksüyek bu yıl tatil pozlarını takipçileriyle sık sık paylaştı.

Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Aksüyek, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı!

Süper mini şortuyla poz veren oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

35 yaşındaki oyuncu ilk olarak 2012'de "Evlerden Biri" adlı dizide 'Filiz' rolünü oynadı.

Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

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