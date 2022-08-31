Cesur pozlarıyla olay olmuştu! Dilara Aksüyek süper mini şortuyla dudak uçuklattı

Adı Mutluluk dizisindeki Dolunay rolüyle tanınan Dilara Aksüyek, 2012 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelmeye devam ediyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken isim, sosyal medya pozlarıyla da aynı ilgiyi görüyor.

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA DUDAK UÇUKLATTI

Dilara Aksüyek bu yıl tatil pozlarını takipçileriyle sık sık paylaştı.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Aksüyek, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Süper mini şortuyla poz veren oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

35 yaşındaki oyuncu ilk olarak 2012'de "Evlerden Biri" adlı dizide 'Filiz' rolünü oynadı.





