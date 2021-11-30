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  4. Cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Hande Sarıoğlu baörtülü pozunu paylaştı!

Cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Hande Sarıoğlu baörtülü pozunu paylaştı!

30.11.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozları ve açıklamalarıyla magazin gündemine oturan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından başını örttüğü pozunu paylaştı.

Cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Hande Sarıoğlu baörtülü pozunu paylaştı!

Kalça dansı yaptığı görüntüler sonrası Habertürk'teki işine son verilen ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu, iddialı pozları ve açıklamalarıyla magazin gündeminin renkli isimleri arasında yer alıyor. Sarıoğlu, bu defa başını örttüğü pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü sunucu, baş örtülü pozuna, ''Yemek yaparken başını örtmeyen de ne bileyim. Küçük Mediha oldum'' notunu düştü.

Cesur pozlarıyla sosyal medyaya oturan Hande Sarıoğlu başını örttü!

Ekrran macerasına Aşk-ı Memnu ile başlayan Sarıoğlu; Pasaport, Kaç Para Kaç ve Böyle Çok Daha Güzelsin gibi programlarda sunuculuk yaptı.

Cesur pozlarıyla sosyal medyaya oturan Hande Sarıoğlu başını örttü!

Bir dönem Tivibu Spor'da çalışan Sarıoğlu, 2019 yılında Habertürk'e geçti.

Cesur pozlarıyla sosyal medyaya oturan Hande Sarıoğlu başını örttü!

Spor spikerliği yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal dansı nedeniyle Habertürk'teki işinden kovulmuştu.

Cesur pozlarıyla sosyal medyaya oturan Hande Sarıoğlu başını örttü!


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