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  4. Cesur sahne! Menajerimi Ara'nın televizyonda yayınlanmayan sahnesi olay oldu

Cesur sahne! Menajerimi Ara'nın televizyonda yayınlanmayan sahnesi olay oldu

23.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle ve Barış'ın öpüşme sahnesi, Menajerimi Ara dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölüme damga vurdu. Bölümün son sahnesinde yayınlanan öpüşme sahnesinin bir kısmı ekrana gelirken devamı sadece dizinin YouTube kanalında yayınlandı.

Başrollerini Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisi dün akşam 30. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

CEYDA AJANSTAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Gerilim dolu anların yaşandığı dizide Feris ve Çınar'ın arkasından iş çevirdiğini öğrenen Serkan, kılıçları çekti ve Özge Borak'ın canlandırdığı Ceyda ile anlaştı. Tuttuğunu koparan güçlü bir iş kadını olan Ceyda, EGO Ajans'ın ortağı oldu. Ajansa hızlı bir giriş yapan Ceyda, tüm menajerleri ve asistanları kıskacına aldı.

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DİCLE, BARIŞ'TAN HESAP SORDU

Davranışlarından dolayı rol aldığı diziden çıkarılan Barış ise ailesini ve Dicle'yi geride bırakarak bir süre uzaklaştı. Günlerdir izine rastlanmayan Barış, babasının mezarı başında bulundu. Zor günler geçirdiğini ve herkesten uzak kalmak istediğini söyleyen Barış, küçükken ailesiyle yaşadığı eve gitti. Barış'ın abisinden kaldığı yeri öğrenen Dicle ise hesap sormak için yanına gitti.

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