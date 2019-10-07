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"Cesur Türk askerleri Kore'de özgürlük için mücadele etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:44 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang: - "Türk askerleri daha önce varlığını bilmediği bir ülkeyi korumak için savaşa girdi ve tanımadıkları insanlar için savaşmaya gönüllü oldu. Cesur Türk askerleri Kore'nin şu an sahip olduğu özgürlük ve demokrasi için mücadele etti"

İSTANBUL (AA) - Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, "1950-1953 yıllarında Kore'ye yaklaşık 20 bin Türk askeri gönderildi. Bu askerler daha önce varlığını bilmediği bir ülkeyi korumak için savaşa girdi ve tanımadıkları insanlar için savaşmaya gönüllü oldu. Cesur Türk askerleri Kore'nin şu an sahip olduğu özgürlük ve demokrasi için mücadele etti." dedi.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jang'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Güney Kore Milli Günü resepsiyonuna, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Açılışta, Güney Koreli çocukların ülkelerinin marşlarının yanı sıra İstiklal Marşı'nı seslendirmeleri büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jang, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekti.

Jang, iki ülkenin Kore Savaşı sürecinde güçlü bağlar kurduğunu belirterek, "Türkiye ve Kore kan kardeşi ülkelerdir. İki ülke aralarında diplomatik ilişkiler kurulmadan önce Kore Savaşı sırasında yoldaşlık temelinde kardeş oldular." diye konuştu.

Savaşta çok sayıda Türk askerinin şehit ve gazi olduğunun altını çizen Jang, "1950-1953 yıllarında Kore'ye yaklaşık 20 bin Türk askeri gönderildi. Bu askerler daha önce varlığını bilmediği bir ülkeyi korumak için savaşa girdi ve tanımadıkları insanlar için savaşmaya gönüllü oldu. Cesur Türk askerleri Kore'nin şu an sahip olduğu özgürlük ve demokrasi için mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Jang, Korelilerin Türkiye'nin ülkeleri için yaptıklarına minnettar olduklarını ve ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Ticaret ve turizm alanında artan potansiyele de vurgu yapan Jang, şunları kaydetti:

"2018'de ticaret hacmi 7,2 milyar dolara ulaştı ve 160 bin Koreli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Koreli turist sayısının 2020'de 200 bine kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Ben de burada çok mutluyum. İstanbul Başkonsolosu olarak Türkiye'nin ve insanların bana gösterdikleri sıcakkanlılık ve misafirliği yakından hissettim."

Etkinlikte birçok Korece K-pop eseri de seslendirildi.

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Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang

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