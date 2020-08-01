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CETA Anlaşması'na hellim peyniri engeli

01.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

AB-Kanada ticaret anlaşması CETA Kıbrıs Cumhuriyeti parlamentosunda oylandı.

CETA Anlaşması'na hellim peyniri engeli

Parlamento, hellim peynirinin de aralarında bulunduğu bir dizi ürünü yeterince korumadığı gerekçesiyle anlaşmayı onaylamadı.Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasında imzalanan ve 2017 yılında geçici olarak yürürlüğe de giren Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA), AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin parlamentosu tarafından 18 kabul oyuna karşı 37 ret oyu ile onaylanmadı.

Kamu radyosu RIK'nın bildirdiğine göre, muhalefetteki komünist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) ile sosyalist vekiller, hellim peyniri başta gelmek üzere, pek çok ürünün söz konusu anlaşmada yeterince korunmadığı görüşünü savunuyor.

Izgarası ve kızartması rağbet gören ve yüksek miktarda ihracatı yapılan hellim peyniri, Kıbrıslılar tarafından bir nevi ulusal sembol sayılıyor.

Kıbrıslı Geleneksel Hellim Peynirini Koruma Vakfı, uzun süredir Bulgaristan ile de hellim peynirine benzer bir ürün nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor. Konuyu önce AB içindeki sorumlu birime, akabinde de Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na taşıyan vakıf, ilk aşamada başarı sağlamıştı.

Solcular CETA Anlaşması'na eleştirel bakıyor

Kıbrıslı solcu partiler, Kanada ile AB arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması CETA'ya, çok uluslu büyük şirketleri güçlendireceği ve onlarla rekabet edemeyecek geleneksel küçük üreticiyi yok edeceği eleştirisini getiriyor. Yeşiller partisi de CETA'nın çevreye zararı artıracağı, genetik yapısı değiştirilmiş ürünleri destekleyeceği iddiasıyla CETA'ya karşı çıkıyor.

AB üyesi kimi ülkeler onayladı

AB üyesi bazı ülkeler CETA Anlaşmasını onaylarken, bir kısım üye ülke parlamentosu henüz anlaşmaya resmen onay vermedi. 2017'de geçici olarak yürülüğe giren CETA Anlaşması'nın kısıtlama olmaksızın uygulanabilmesi için bütün üye ülkelerin ulusal parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

Kıbrıs'ta hükümete yakın kulislerden bildirildiğine göre, Kıbrıs'a has bazı geleneksel ürünlerin korunmasına ilişkin bir takım düzenlemelerin yapılmasının ardından CETA Anlaşması'nın onaylanmak üzere yeniden meclise getirilmesi bekleniyor. Bunun ne zaman gerçekleşebileceği ise şu an için netleşmiş değil.

dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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