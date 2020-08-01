CETA Anlaşması'na hellim peyniri engeli

Parlamento, hellim peynirinin de aralarında bulunduğu bir dizi ürünü yeterince korumadığı gerekçesiyle anlaşmayı onaylamadı.Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasında imzalanan ve 2017 yılında geçici olarak yürürlüğe de giren Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA), AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin parlamentosu tarafından 18 kabul oyuna karşı 37 ret oyu ile onaylanmadı.

Kamu radyosu RIK'nın bildirdiğine göre, muhalefetteki komünist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) ile sosyalist vekiller, hellim peyniri başta gelmek üzere, pek çok ürünün söz konusu anlaşmada yeterince korunmadığı görüşünü savunuyor.

Izgarası ve kızartması rağbet gören ve yüksek miktarda ihracatı yapılan hellim peyniri, Kıbrıslılar tarafından bir nevi ulusal sembol sayılıyor.

Kıbrıslı Geleneksel Hellim Peynirini Koruma Vakfı, uzun süredir Bulgaristan ile de hellim peynirine benzer bir ürün nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor. Konuyu önce AB içindeki sorumlu birime, akabinde de Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na taşıyan vakıf, ilk aşamada başarı sağlamıştı.