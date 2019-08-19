Çete, engelli emekliyi de 150 bin TL dolandırmış

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, emekli, dul ve yetimleri dolandıran çetenin duyma engelli emekli Abdulkadir Çatır'ı (75) da 150 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şikayetçi olan Çatır'ın, "İmzaladığım senetten dolayı maaşıma el koyuyorlar. İki yıldır maaş alamıyorum. Elime bir kuruş emekli maaşı geçmiyor" dediği öğrenildi.

Emekli H.Ü., geçen şubat ayında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, kendisine yardım etme bahanesiyle ulaşan kişiler tarafından adına 1'i sahte 3 senet düzenlenerek, 150 bin TL dolandırıldığını söyledi.

Hemen harekete geçen polis, 5 ay süren çalışma sonunda Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki çeteyi tespit etti. Yapılan takiplerin sonunda da operasyon için düğmeye basıldı. Çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

ŞAFAK BAKINI YAPILDI

31 Temmuz günü şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda önceden tespit edilen Adana ve İstanbul'daki 15 adrese baskın yapıldı. Baskın düzenlenen adreslerden biri olan Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki villada ise polis, 5 pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek, kafeslere koydurdu. Güvenlik kameralarıyla gözetlenen villada çete lideri Aydoğan Ş., sevgilisi Yaprak A. ile birlikte gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

ÇETE ÇÖKTÜ, MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKTI

Çetenin mağduru olan vatandaşlar da art arda polise başvurdu. Mağdur sayısı 77'yi bulurken, imzalatılan senet sayısının 135 olduğu belirlendi. Yaklaşık 9 milyon TL dolandırıcılık yapan çete liderlerinden Mustafa Yavuz M.'nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdıkları aracılığıyla kredi çıkarttığı ve senet imzalattığı, babası Bayram M.'nin temlik yoluyla senetleri sattığı, annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.'nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları, mağdurların paraları bu isimlerin hesaplarına yatırdığı belirlendi.

Mustafa Yavuz M. sorgusunda emeklileri, dul ve yetimleri dolandırarak, maaşlarına el koyduklarını anlattı. Aydoğan Ş. ise suçlamaları kabul etmedi ancak yaşadığı 1,5 milyon TL değerindeki villayı nasıl aldığını açıklayamadı.

20 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. tutuklandı. Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4 kadın serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheliye ev hapsi verildi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, çetenin tüm hesap hareketlerini mercek altına aldı. 15 şüphelinin, 4 yılda hesaplarına giren paranın yaklaşık 20 milyon TL'ye ulaştığı ortaya çıktı. Bir şüphelinin ev kadını olan annesinin hesabına 4 yılda 2 milyon TL aktarıldığı, işsiz olan şüpheli Mustafa Ç.'nin hesabına da 4 yılda 4 milyon TL transfer yapıldığı belirlendi.

Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M.'nin ise dikkat çekmemek için başkalarının hesap numaralarını kullandıkları saptandı.

BANKADAN KREDİ ÇEKME VAADİYLE DOLANDIRILMIŞ

Çetenin bir kurbanının da Köy Hizmetleri'nden emekli olan, duyma engelli aşçı Abdulkadir Çatır olduğu ortaya çıktı. Polise şikayetçi olan Çatır, ifadesinde "Bana 40 bin lira kredi çektirdiler. Bunun 14 bin lirasına, 'banka sigorta alıyor' diyerek, el koydular. Geri kalan 26 bin liradan bana sadece bin lira verdiler. Daha sonra da 110 bin liralık senet imzalattılar. Ben 2 bin 330 lira emekli maaşı alıyordum. Bu imzaladığım senetten dolayı maaşıma el koyuyorlar. İki yıldır maaş alamıyorum. Elime bir kuruş emekli maaşı geçmiyor" dedi.

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