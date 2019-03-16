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Çete lideri baba- oğul ile 4 adamı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, tekel bayi sahibi baba- oğlun liderliğini yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Çete lideri baba- oğul ile 4 adamı tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, tekel bayi sahibi baba- oğlun liderliğini yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel bayi sahibi Resul G. (22) ile babası Mehmet G.'nin (59) liderliğini yaptığı çeteyi takibe aldı. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Perşembe sabahı 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı bakınla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 tam otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 247 tabanca mermisi, 47 tüfek kartuşu, 493 gümrük kaçağı içki, 140 sahte bandrol ile 32 senet ele geçirdi.
7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından 'silahlı suç örgütü yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ve kaçak içki satmak', 'ev ve iş yerlerini kurşunlamak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul G., babası Mehmet G., M.G., İ.D., İ.E ve A.K. tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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Çete lideri baba- oğul ile 4 adamı tutuklandıÇete lideri baba- oğul ile 4 adamı tutuklandıÇete lideri baba- oğul ile 4 adamı tutuklandıÇete lideri baba- oğul ile 4 adamı tutuklandı

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