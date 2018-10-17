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Çete lideri bu halde basıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Adana'da kaza yapıp kullanılamaz hale gelen araçların sürücülerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimiyle dolandıran ve 20 vatandaştan yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı ileri sürülen çete lideri düzenlenen operasyonla yatağında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla kaza yapan bazı vatandaşlar Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine dolandırıldıklarını ileri sürerek başvuru yaptı. Bunun üzerine polis, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuyla koordine içinde çalışma başlattı. Çalışma neticesinde polis, çete liderinin Okan K. olduğu bir suç örgütünün varlığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. İddiaya göre, çetenin kaza yapan araçların ilanlarının olduğu internet sitelerini takip ederek, buradan vatandaşların telefonlarına ulaşıp kendilerini sigortacı gibi tanıttığı belirlendi. Çetenin bu şekilde 20 vatandaşı kandırıp yaklaşık 200 bin lira para aldıkları saptandı.

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25 VATANDAŞ DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDI

Polis zanlıları takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 25 vatandaşı dolandırmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis bankaya 5 ile 15 bin lira arasında para yatıran şahısların para yatırdığı hesapları bloke etti. Bu sayede vatandaşların dolandırılmasının önüne geçildi. Polis ayrıca bu çetenin 200 vatandaşı da dolandırmaya çalıştığını tespit etti.

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ÇETE LİDERİ YATAĞINDA GÖZALTINA ALINDI

Polis dün şafak vakti 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon yapılan adreslerden biri de çete lideri Okan K.'nın eviydi. Polis eve özel harekat polisiyle birlikte girdi. Çete lideri kapıyı açmayınca polis koç başı ile kapıyı kırıp içeri girdi. Polis çete lideri ve arkadaşını yere yatırıp etkisiz hale getirip kelepçe takarak gözaltına aldı. Zanlı çete lideri daha sonra emniyete getirilerek sorguya alındı. Çete lideriyle birlikte gözaltına alınan 4'ü kadın 1'i çocuk 20 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Emniyet çete

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