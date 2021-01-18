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Çete lideri cinayet işleyip tehditle çocuğun üzerine atmış

18.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin yaptığı çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 61 zanlıdan 41’i tutuklandı.

Adana’da polisin yaptığı çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 61 zanlıdan 41’i tutuklandı. Cinayet işleyen çete liderinin küçük bir çocuğu tehdit edip evinin duvarına “kan davalı” yazarak cinayeti üstlenmesini sağladığı öne sürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünün var olduğunu tespit etti. Polis, bu tespit üzerine savcılıktan alınan izinle 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Savcılığın haklarında yakalama çıkarttığı şüpheliler, belirlenen adreslerde Adana ve Siirt’te yakalandı. Aralarında örgüt lideri Murat Takak ile aktif görevde 1’i komiser 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.
Operasyonun ardından örgütün karıştığı olaylarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak’ın, 5 Mayıs 2020’de merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde Mehmet Ali Seyhan’ın tabancayla öldürüldüğü olayın ardından tutuklandığı ancak daha sonra cinayeti A.B.’ye (17) üstlendirmeye çalıştığı öğrenildi. A.B.’nin, cinayeti üstlenmeyi reddedince ailesinin evinin duvarına ‘kan davalı’ yazıldığı, daha sonra da suçu üstlendiği öne sürüldü. Çocuğun cinayeti üstlenmesiyle birlikte örgüt liderinin ilk duruşmada cezaevinden çıktığı, çocuğun tutuklandığı öğrenildi. Cinayet ve yaralamaların, örgütün nüfuzlu olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi.
Öte yandan, örgütün mahallede uyuşturucu satan torbacıların kavga etmemesi için 12 saat yöntemini bulduğu öğrenildi. Örgüt üyesi olan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarının 12’şer saatlik vardiyalarla satış yaptıkları tespit edildi. Ayrıca vardiyalı olarak uyuşturucu satışı yaptıkları öğrenilen iki grubun kavga ettiği ve birbirlerini yaraladıkları da bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden, aralarında Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla, 7’si savcılık talimatıyla, 4’ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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