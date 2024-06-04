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Çete lideri eski polis 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı

04.06.2024 15:50
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 2020 yılında polis memurluğundan ihraç edilen ve bir suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanıp tutuklandıktan sonra tahliye edilen 'Hanımağa' olarak bilinen Güniz Akkuş (45), uğradığı silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Akkuş, kendi isteğiyle hastaneden ayrılırken, polis saldırganların peşine düştü. İşte detaylar...

Çete lideri eski polis 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı

Olay, dün sabah saatlerinde Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir otelin önünde meydana geldi. Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 2020 yılında polis memurluğundan ihraç edilen ve 'kasten öldürme', 'yaralama' ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle 2021 yılında bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanıp, aynı yıl tahliye edilen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, otel önünde silahlı saldırıya uğradı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Akkuş, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akkuş, bir süre sonra hastaneden kendi isteğiyle ayrıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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