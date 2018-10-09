HABER

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da faaliyet gösteren fuhuş çetesi liderinin eşi yaşananlara dayanamayıp her şeyi polise anlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese fuhuş baskını düzenledi. 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları çalışma bahanesiyle Türkiye'ye getirerek fuhuşa zorladığı tespit edilen şebekeyi takibe aldı. Ekipler Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5.5 ay boyunca çeteyi adım adım izledi.

DAYANAMAYIP ANLATTI

Örgüt lideri H.M.Z.’nin eşinin yaşananlara tahammül edemeyip durumu polise anlatmasıyla harekete geçen ekipler, 5 Ekim tarihinde operasyon için harekete geçti. Polis, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı.

Şebekenin yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile Türkiye'ye getirerek borçlandırdıkları ve fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Mağdur kadınlar ifadelerinde Ş.Z., M.Y. ve H.Z. isimli örgüt lideri konumundaki şahısların, yurt dışından Türkiye’ye gelmeleri için uçak bileti ve konaklama yerleri de dahil olmak üzere tüm masrafı karşıladıklarını, kendilerini yüklü miktarda borçlandırdıklarını anlattı.

Yapılan çalışmalar esnasında örgüt liderlerinden S.D'nin daha önce tutuklanıp cezaevine gönderildiği, yerine oğlun Y.E.D ve damadı D.K.'nın örgütün başına geçtiği ve örgütü saltanat yöntemi ile yönettikleri anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Otomobiliyle polise çarpıp kaçan FETÖ sanığı iş insanına 12 yıl hapisOtomobiliyle polise çarpıp kaçan FETÖ sanığı iş insanına 12 yıl hapis
500 bin liralık elmas torna ucu hırsızlığına 3 tutuklama500 bin liralık elmas torna ucu hırsızlığına 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş istanbul

En Çok Okunan Haberler

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşte bunlar Devlet Bahçeli sayesinde dışarı çıkacak.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

İş adamı intihar etti!

İş adamı intihar etti!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.