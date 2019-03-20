Çete liderinin evinde duvara çizili resim polis hayrete düşürdü

İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik operasyon düzenlendi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 10 adet çalıntı kamyonet ele geçirildi. Çete liderinin evinde duvara çizili resim ise ekipleri hayrete düşürdü.

İstanbul , Kocaeli ve Yalova’da artan otomobil hırsızlığı, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde belirledikleri adreslere operasyon için düğmeye bastı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonda 2’si 18 yaşından küçük toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çalıntı olduğu belirlenen 10 adet kamyonet, otoparka çekilirken gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Duvara resmedilmiş ‘Ben Hırsız’ resmi ekipleri hayrete düşürdü

Kamyonetleri çalan çetenin lideri olduğu iddia edilen Haydar C.’nin evinde yapılan aramalarda duvara çizilmiş bir resim ekipleri şaşırttı. Kim tarafından çizildiği bilinmeyen resmin üzerinde ‘Ben Hırsız’ yazdığı görüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelilerin park halindeki kamyonetleri düz kontak yaparak çaldıkları ortaya çıktı. Çalınan kamyonetlerin bir kısmının çiçek satıcılığı işinde kullanıldığı ortaya çıkarken, bir kısmının da parçalanarak yedek parça haline getirilip satıldığı öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu kaydedilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

